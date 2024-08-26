Под Феодосией уже второй день тушат пожар

Происшествия
26-08-2024
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Площадь пожара в Крыму составляет 75 га.

В городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба со вчерашнего спасатели пытают потушить огонь.

В превентивных целях эвакуированы жители из СНТ «Рассвет» и «Волна». Развернуты пункты временного размещения в Коктебеле.

Как сообщили в МЧС Крыма, перехода огня на СНТ «Волна» и «Рассвет» не допущено. Сегодня вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили уже 50 тонн воды. Водозабор происходит с моря. Рукавные линии прокладывают с помощью автомобилей высокой проходимости.

Тушение продолжают более 380 огнеборцев и 105 единиц техники.

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Ольга Сурикова
Фото, видео: МЧС Крыма

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