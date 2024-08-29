В Севастополе «молочному мошеннику» вынесли окончательный приговор

В Севастополе осудили мужчину, который похитил 15 млн рублей, выделенных в качестве субсидии на развитие сельскохозяйственного кооператива.

Ранее уроженец Кабардино-Балкарской Республики 1982 года рождения был признан виновным в мошенничество в особо крупном размере. Суд первой инстанции назначил ему 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он должен был вернуть 15 млн рублей.

Установлено, что мужчина в 2019 году создал с/х потребительский кооператив по производству молочной продукции в Севастополе. В январе 2021 года кооператив получил 15 млн рублей субсидии. Однако для ее получения мужчина предоставил поддельные документы о составе кооператива, программе развития и приобретении модульного молочного цеха. В действительности кооператив хозяйственную деятельность не вел, оборудование не закупал.

Адвокат подсудимого обжаловал приговор, настаивая на оправдании осужденного, однако Севастопольский городской суд согласился с доводами прокуратуры и отклонил апелляционную жалобу.

Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Севастополя.

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Ольга Сурикова