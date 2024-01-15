Шестеро любителей зимних катаний на Ангарском перевале в выходные получили травмы

За выходные в Крыму 6 любителям зимних развлечений понадобилась помощь спасателей, сообщает пресс-служба МЧС Республики.

Выходные в Крыму выдались снежными, поэтому сотрудникам Ялтинского, Алуштинского и Бахчисарайского аварийно-спасательных отрядов ГКУ РК «Крым-Спас» пришлось дежурить в местах массового отдыха людей на плато горы Ай-Петри и Ангарском перевале.

На Ангарском перевале 13-14 января к спасателям за помощью обратились шесть пострадавших, среди которых трое детей.

Спасатели отметили, что при катании на тюбингах, санках и снегокатах люди получили травмы запястья, голеностопа, шеи, спины, живота и т.д.

Сотрудники чрезвычайного ведомства оказали пострадавшим первую помощь, некоторых из них транспортировали к автомобилю скорой медицинской помощи и передали медработникам.

Фото: МЧС по РК

Ольга Сурикова