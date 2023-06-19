Под Симферополем взорвалась машина с помощником вице-премьера Запорожской области

Сегодня, 19 июня, в 4 утра в поселке Мирном взорвался газовый баллон в легковом автомобиле, в котором находились помощник вице-премьера Запорожской области Владимир Епифанов, его секретарь и охранник.

Епифанов помощник вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области и по совместительству кандидат в депутаты от «Единой России» — ехал за рулём «Ленд Крузера», когда вдруг взорвался газовый баллон, установленный на машине.

После этого чиновник уже не смог справиться с управлением, и авто остановилось, наехав на препятствие. Все трое мужчин из-за взрыва получили 30-процентные ожоги головы, туловища и рук, так что после аварии их госпитализировали.

Причина взрыва пока не. По словам помощника вице-премьера, за день до взрыва газовый баллон проверяли на СТО в Симферополе

Напомним, замминистра спорта Запорожской области Андрей Бойко пострадал при покушении. Взрывное устройство было установлено в ливневый сток около козырька подъезда дома, в котором проживает чиновник.