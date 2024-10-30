Почти 100 миллионов кусочков мозаики изготовили в России для реставрации Свято-Владимирского собора в Херсонесе

Специалисты заменили не только старые коммуникации, установили на главном куполе новый крест, а перед храмом — бронзовый памятник князю Владимиру, но и украсили мозаичным полотном верхний и нижний храм.

Мозаика изготавливалась из отечественной смальты, запекали её специально для Свято-Владимирского собора. В храме трудились 200 художников. При этом процесс создания панно проходил в Москве, где площадь помещений достигала 1800 кв. м, а высота потолков 9 метров.

«Очень органичным стал образ нижнего храма, созданный в лучших Византийских традициях. Не копирование – а каноническая, но творчески переосмысленная авторская работа, гармонично существующая над местом крещения равноапостольного князя», – считает заслуженный художник России Михаил Леонтьев.

В нижнем храме, где сохранены стены древней базилики, в рамках реставрации была перенесена и украшена купель.

Золото в куполе и нижнем ярусе, в нимбах и орнаментах выполнено настоящим сусальным золотом, запечённым между стекол смальты.

Напомним, что Свято-Владимирский собор мужского монастыря ежедневно открыт для прихожан. Здесь проходят богослужения, большинство – в верхнем храме.

Фото Анны Корниловой

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Анна Левина