Гонка на выносливость Backyard Ultra Taurica впервые пройдет в Крыму и Севастополе

Со 2 по 4 ноября в живописном пригороде Севастополя, в парке живой истории «Федюхины высоты», пройдет Backyard Ultra Taurica. Это уникальное событие для любителей бега и экстремальных испытаний соберет участников, готовых проверить свои физические и моральные силы.

Backyard Ultra — гонка для спортсменов-любителей на выбывание, в которой каждый час стартует новый круг длиной 6,7 км. Соревнование продолжается до тех пор, пока на трассе не останется один участник. Это испытание требует не только высокой физической подготовки, но и крепкого духа, ведь каждый круг становится шагом к пределу возможностей. Всего в соревнованиях могут участвовать 23 человека. Уже зарегестрировалось 18 спортсменов. Стать участником гонки можно и в день проведения на месте при наличии спортивной страховки.

Парк живой истории «Федюхины высоты» был выбран местом проведения не случайно: это историческая и живописная локация, добавляющая гонке особую атмосферу.

Старт соревнований: 2 ноября, 12:00

Место старта: парковка перед информационным центром парка

Организатор: Севастопольская федерация триатлона и триатлет, ультрамарафонец Александр Марченко

Приглашаем всех крымчан и гостей полуострова стать частью Backyard Ultra Taurica, поддержать спортсменов и погрузиться в атмосферу настоящего спортивного духа.

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Анна Левина