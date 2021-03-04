В Севастополе накрыли сеть подпольных казино

Клубы работали с 2018 года
В Севастополе на проспекте Победы и на улице Леваневского действовали подпольные интернет-клубы с использованием игрового оборудования. Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции и Росгвардии, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК России по Р.Крым и Севастополю.
Следком возбудил уголовное дело по по факту незаконной организации и проведения азартных игр, в том числе с извлечением дохода в особо крупном размере.
По данным следствия, в период с декабря 2018 года по настоящее время в помещениях по проспекту Победы и на улице Леваневского действовали подпольные игровые клубы. Сумма незаконно извлеченной выгоды составила более 8,5 миллионов рублей, что является особо крупным размером. Установлена причастность к обеспечению деятельности клуба 9 наемных работников.
Была проведена целая спецоперация с привлечением оперативников УЭБиПК УМВД России по городу Севастополю при силовой поддержке бойцов ОМОН «Беркут» Росгвардии.
В ходе обысков в клубах и по местам жительства их работников изъято более 20 единиц компьютерной техники, кассовые терминалы, денежные средства, видеооборудование, с помощью которого сотрудники игровых залов обеспечивали конфиденциальность.
Сейчас назначен ряд технических экспертиз и иных исследований, устанавливается круг лиц, причастных к организации подпольной игровой деятельности и получения с нее дохода.
Расследование уголовного дела продолжается.
Фото, видео: пресс-служба главного следственного управления СК России по Р.Крым и Севастополю
Ольга Сурикова