В Севастополе накрыли сеть подпольных казино

Клубы работали с 2018 года

В Севастополе на проспекте Победы и на улице Леваневского действовали подпольные интернет-клубы с использованием игрового оборудования. Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции и Росгвардии, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК России по Р.Крым и Севастополю.

Следком возбудил уголовное дело по по факту незаконной организации и проведения азартных игр, в том числе с извлечением дохода в особо крупном размере.

По данным следствия, в период с декабря 2018 года по настоящее время в помещениях по проспекту Победы и на улице Леваневского действовали подпольные игровые клубы. Сумма незаконно извлеченной выгоды составила более 8,5 миллионов рублей, что является особо крупным размером. Установлена причастность к обеспечению деятельности клуба 9 наемных работников.

Была проведена целая спецоперация с привлечением оперативников УЭБиПК УМВД России по городу Севастополю при силовой поддержке бойцов ОМОН «Беркут» Росгвардии.

В ходе обысков в клубах и по местам жительства их работников изъято более 20 единиц компьютерной техники, кассовые терминалы, денежные средства, видеооборудование, с помощью которого сотрудники игровых залов обеспечивали конфиденциальность.

Сейчас назначен ряд технических экспертиз и иных исследований, устанавливается круг лиц, причастных к организации подпольной игровой деятельности и получения с нее дохода.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото, видео: пресс-служба главного следственного управления СК России по Р.Крым и Севастополю

Ольга Сурикова