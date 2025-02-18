В Керчи пьяный водитель сбил женщину на тротуаре

16 февраля в Керчи на улице Коммунаров водитель «Лады Приоры» 1980 года рождения не справился с управлением и сбил женщину, которая шла по тротуару навстречу движению.

Пострадавшая – женщина 1976 года рождения – получила незначительные травмы. Врачи оказали ей медицинскую помощь, но от госпитализации она отказалась.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД сразу почувствовали от водителя сильный запах алкоголя. Мужчине предложили пройти медосвидетельствование, но он отказался.

Инспекторы составили на него административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от освидетельствования. Теперь ему грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Кроме того, начато административное расследование по ст. 12.24 КоАП РФ, так как нарушение правил привело к травмам пешехода.

Водителя отстранили от управления автомобилем, а его авто отправили на штрафстоянку.