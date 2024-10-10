За неделю в Севастополе выявили 21 нелегала, которых выдворят из России

В Севастополе в период с 30 сентября по 6 октября 2024 года полицией проведена операция «Нелегал-2024», направленная на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, сообщает пресс-служба городского УМВД.

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В ходе рейдов полицейскими выявлено: 136 миграционных правонарушений, 109 из них совершены иностранными гражданами, 27 – гражданами РФ.

Зарегистрировано 13 фактов, имеющих признаки преступлений в сфере миграции, возбуждено шесть уголовных дел.

Наибольшее количество административных материалов составлено за нарушение условий миграционного учета – 91.

Приняты решения о выдворении 21 иностранца, из них: 19 – принудительно, с помещением в Центры временного содержания иностранных граждан в других регионах, а 2 – должны выехать самостоятельно.

За период проведения операции по материалам полиции Севастополя выдворено с территории страны 12 иностранцев, которым теперь закрыт въезд на территорию Российской Федерации.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях наложено административных штрафов на общую сумму 327 тысяч рублей.

Напомним, летом в Севастополе полицейские выявили восемь мигрантов, незаконно находящихся на территории Российской Федерации.

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Ольга Сурикова

Видео: пресс-служба полиции Севастополя