По факту смерти пациента в больнице Джанкоя расследуется уголовное дело 

Уголовное дело возбуждено по факту смерти пациента в медучреждении Джанкоя, сообщает пресс-служба ГСУ Следкома России по Крыму и Севастополю.

Осенью 2023 года 35-летний житель Джанкойского района, страдающий тяжелой формой сахарного диабета, обратился в приемный покой районной больницы с жалобами на опухоль в ноге. Ему было выполнено исследование сосудов, которое результатов не дало. Спустя несколько дней мужчину госпитализировали в хирургическое отделение. Состояние здоровья пациента значительно ухудшалось, его перевели в отделение реанимации, где 12 ноября после комплекса проведенных реанимационных мероприятий он скончался.

Следствием изучаются обстоятельства и качество оказания медицинской помощи на всех этапах, документация, назначены соответствующие экспертизы.

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Ольга Сурикова