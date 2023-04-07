В Крыму случайно нашли в пакете череп мужчины

На Западе Крыма в одном из цехов Евпаторийского авиационного ремонтного завода рабочие наткнулись на целлофановый пакет, внутри которого был спрятан человеческий череп, пишет пресс-служба полиции города.

Криминалисты до сих пор не установили личность погибшего. Череп неизвестного был найден в декабре 2022 года. Проведенная экспертиза показала, что останки принадлежат молодому мужчине.

«Биологический возраст на момент наступления смерти находился в диапазоне 16-20 лет, длительность пребывания костных останков в грунте составляет от 5 лет», — поделились подробностями в МВД.

Сейчас всех крымчан, кто может что-то знать о судьбе жертвы, просят обратиться в местное отделение полиции.

При этом, судя по сохранившимся зубам, улыбка пропавшего молодого человека должна была быть характерной. Так, в верхней челюсти третий зуб (клык) справа не прорезался, а с левой стороны тот же третий зуб смещен позади резцов, «образуя дефект зубного ряда». В нижней челюсти зубы не сохранились.

«Указанные отсутствующие зубы, согласно заключению эксперта, утрачены после смерти», — отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте Евпатории.

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Ольга Сурикова

Фото: pxhere.com