В Севастополе розовые Фламинго не пережили весну

В группе «Черный список Севастополя» неравнодушная жительница города выложила фото сломанной инсталляции из трех розовых фламинго в парке по улице Яна Гамарника, рядом с детским садом №14.

Женщина предположила, что это дело рук «неадекватных подпитых подростков».

«Пару недель назад видела, как подобная компашка шатала и пинала изо всех сил эти самые фламинго. Я тогда их спугнула, пригрозив вызвать полицию. А сейчас, видимо, они довели дело до конца. Вот как так можно воспитывать детей?!!»— написала автор поста.

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Ольга Сурикова