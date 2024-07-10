Развожаев вручил медали примерным семьям Севастополя

8 июля в Севастопольском центре культуры и искусств состоялось торжественное мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности.

Губернатор Михаил Развожаев вручил награды севастопольским семьям: медали «За любовь и верность» и «Севастопольская семья», а также благодарственные письма победителям регионального э

тапа Всероссийского конкурса «Семья года-2024».

Праздничную концертную программу «И верность, и любовь храня» подарили артисты и творческие коллективы Севастополя.

Севастопольский центр культуры и искусств представляли вокальный ансамбль «Жар-птица» и образцовая хореографическая студия «Черное море».

Фото: Анна Корнилова

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