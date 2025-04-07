В Севастополе выяснили, кто подменяет заказы на маркетплейсах 

19-летний житель Белогорска устроился менеджером пункта выдачи заказов в Севастополе, и на второй день работы поменял в чужом заказе новые кроссовки за 5 тысяч рублей на свои поношенные.

Однако хозяин пункта выдачи обнаружил подмену и обратился полицию. Оперативники ОМВД России по Ленинскому району в ходе служебной командировки в Крыму задержали парня.

Теперь на него заведено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова