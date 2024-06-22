Этой ночью севастопольцы приняли участие во Всероссийских акциях «Свеча памяти» и «Огненные картины войны»

22 июня в России — День памяти и скорби. В этот день началась Великая Отечественная война.

У Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. «Волонтеры Победы», студенты, представители молодежных организаций выложили из 10 тысяч свечей фрагмент полотна нашей диорамы — фигуру красноармейца Ивана Карповича Яцуненко, который водрузил Знамя Победы над Сапун-горой. Рядом расположили слова «80 лет» — в честь годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, рассказал губернатор Севастополя.

Все участники акции зажгли огни и почтили память павших минутой молчания.

Затем на Графской пристани прошла одна из самых трогательных севастопольских акций «Кораблики мечты». Каждый участник запустил в море бумажный кораблик в память о выпускниках школ, не успевших встретить мирный рассвет в 1941 году.

Все люди, которые этой ночью пришли в центр города, говорили об одном: враг больше никогда не должен оказаться на священной севастопольской земле. И как и 83 года назад звучали слова: «Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за нами!», написал губернатор в своем Telegram-канале.

Также сегодня ночью в Севастополе прошли памятные мероприятия на улице Нефедова, куда в 3 часа 13 минут 22 июня 1941 года упали первые немецкие бомбы. От взрыва погиб 21 человек: это были первые жертвы Великой Отечественной войны.

Ольга Сурикова

Фото: Юлии Блоцкой

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