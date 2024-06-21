Пляж «Песочный» — здесь любят чистоту и тишину

Гагаринский район богат на пляжи, есть из чего выбирать. Ухоженный камерный пляж — «Песочный». Здесь само название говорит о его главном достоинстве.

«Севкор» лично заглянул за калитку этого места отдыха, чтобы удостовериться в его песочности и комфортности для отдыхающих.

Во время недавнего ливня оператор пляжа очень переживал, что все 17 только завезенных тонн песка потоком смоет в море. Но стихия была милостива в этот раз — пляж затопило преимущественно в забетонированной части, вода вымыла длинную канаву сбоку и по ней несся главный поток, оставляя новый песок нетронутым.

Как уже говорилось, пляж небольшой, но на его территории расположено достаточное количество раздевалок, в том числе и для маломобильных групп. Есть душевые кабинки и стационарный бесплатный ухоженный туалет. Вряд ли таким может похвастаться много пляжей в Севастополе. Вся инфраструктура оформлена в едином стиле, что, естественно, приятно для внешнего восприятия.

Заход в море удобный, песочный, поэтому этот пляж часто и выбирают отдыхающие с детьми и пожилые люди. Огорожена часть прибрежной зоны — специально для купания малышей.

Люди могут расположиться, как у самой кромки воды, так и под большими теневыми навесами. Для следящих за своей фигурой есть зона workout, а для самых маленьких — яркая детская горка.

В ближайшее время оператор планирует запустить летний кинотеатр прямо на пляже. Проектор и экран уже ждут открытия. Также подготовлено место для детской анимации.

Безопасность здесь также обеспечивается — работает медпункт, спасательная служба и охране легко следить за порядком в виду скромного размера территории. Кафе пока только одно работает и то с небольшим выборам продукции, но, возможно, в дальнейшем ситуация изменится.

За пределами пляжа вы обязательно найдете место для парковки.

Трудно найти было здесь минусы, разве что он не подходит для активных шумных компаний, вряд ли получится поиграть даже в волейбол, отсутствуют бунгало и прочее оборудование для любителей отдыха с высоким комфортом и побаловать себя интересными коктейлями прямо у моря.

Насколько на пляже «Песочный» стабильно держат чистоту можно убедиться, прочитав наш репортаж за прошлый год.

Ольга Сурикова

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