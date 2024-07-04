Пляж «Аквамарин» — имитация под заграничный курорт

В разгар курортного сезона в Севастополе «Севкор» заглянул на еще один городской пляж. Рядом с городским в парке Победы есть еще две пляжные зоны при отеле «Аквамарин». Ранее одна из них была закрытой и платной, что вызывало вопросы со стороны местных жителей. Сейчас оба благоустроенных пляжа доступны для всех желающих.

Первая часть, и ранее относящаяся к муниципальной общедоступной зоне отдыха, оборудована медпунктом, спуском для маломобильных групп населения, детскими платными забавами, раздевалками, душем и женской нужностью — зеркалом. Также посредине установлен пляжный бар и вечером компанией можно покурить и кальян. Есть теневые зоны и прокат платного инвентаря.

Среди молодежи востребован понтон, с которого ребята ныряют в море. Он еще спасает от засилья водорослей, которые здесь часто покрывают берег— по нему можно пройти и сразу окунуться в чистую морскую воду.

Во второй части — в этом году сделали улучшенный заход в море, забетонировав часть набережной и почистив побережье от камней. Дорожки выложены деревянными настилами, есть также прокат грибков, беседок и лежаков. Для любителей активного пляжного отдыха создана большая песочная зона с натянутой сеткой. Дети обязательно найдут чем себя занять на двух больших детских площадках — одна в песочной зоне, вторая со специальным резиновым покрытием.

Что касается туалета, на такой большой территории он один — платный, и его еще надо найти. Но гости отеля могут им пользоваться бесплатно, для остальных — 30 рублей.

Вдоль обоих пляжей идет благоустроенная красивая территория для прогулок, в которой для пляжной зоны достаточно много растет деревьев и кустарников. Здесь есть и кафе, и рестораны, и уличная торговля с сувенирами и уличной едой. Если станет тесно, всегда можно уйти гулять в парк Победы.

Самое главное сейчас достаточно большая бесплатная парковка, также можно пройтись и от большой парковки перед въездом в парк Победы.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова