За несанкционированный выезд за границу депутатов и сенаторов будут лишать полномочий

Государственная Дума приняла изменения в Федеральный закон «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной Думы ФС РФ».

Теперь парламентарии обязаны согласовывать свой выезд за пределы России, за исключением служебных командировок. Порядок и сроки согласования будут определены советами палат парламента.

В случае нарушений полномочия могут быть прекращены досрочно. Это решение направлено на укрепление безопасности страны в условиях специальной военной операции на территории Украины и санкционного давления западных стран.

Анна Левина