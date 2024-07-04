В Севастополе дело экс-преподавателя-взяточника передано в суд

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении бывшего преподавателя Морского института, обвиняемой в получении взяток от студентов.

Обвинительное заключение утверждено в отношении бывшего доцента кафедры Морского института им. вице-адмирала В.А. Корнилова – филиала Государственного морского университет.

По версии следствия, женщина в период с декабря 2022 года по июнь 2023 года получала взятки от студентов заочников по специальностям «Эксплуатация судовых энергетических установок» и «Судовождение». В общей сложности она получила взятки от 14 студентов на общую сумму 440 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Преступная деятельность женщины пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю во взаимодействии с УЭБиПК УМВД России по Севастополю.

Прокуратура города направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Напомним, прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении студента, который обвиняется в даче взятки преподавателю.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова