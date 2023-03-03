Участник группы, похищавшей квартиры севастопольских пенсионеров, пытался скостить себе срок

Севастопольский городской суд оставил без изменения обвинительный приговор Ленинского районного суда города в отношении местного жителя, который входил в состав организованной группы, похищавшей недвижимость престарелых граждан. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Суд установил, что мужчина в 2018 году вошел в состав группы, которая начала заниматься хищением недвижимого имущества престарелых людей и страдающих психическими заболеваниями. Руководили группой два уже бывших сотрудника полиции. На тот момент они занимали должности инспектора ППС и участкового по Гагаринскому району.

В июле 2019 года и июне 2020 года участники группировки убедили двух местных жителей, страдающих психическими расстройствами, выдать доверенности на имя обвиняемого на право управления и распоряжения всем своим имуществом.

Позже на основании фиктивных договоров купли-продажи две квартиры первого потерпевшего, а также квартира и земельный участок второго потерпевшего перешли в собственность родственниц организаторов группы. Как установил суд, в действительности потерпевшие не понимали характер и значение своих действий, не желали продавать свое имущество и денег от его реализации не получили.

Кроме того, было приобретено фиктивное свидетельство о регистрации брака между первым потерпевшим и одинокой пенсионеркой 1949 года рождения. После смерти женщины они начали подготовку документов, чтобы завладеть ее квартирой, однако в августе 2021 года их уже задержали.

«В ходе расследования установлен еще один факт преступной деятельности группы. В ноябре 2019 года злоумышленники убедили одинокую пожилую женщину 1934 года рождения заключить с обвиняемым предварительный договор купли продажи ее квартиры. Затем под предлогом участия в создании социального видеоролика, провели видеозапись, на которой обвиняемый якобы передает пенсионерке денежные средства, а она пишет расписку об их получении», — уточнили в надзорном ведомстве.

Задержанные собирались получить право собственности на квартиру женщины после ее смерти, предъявив в суде предварительный договор купли-продажи, видеозапись и расписку. Реализовать преступный план им не удалось, потому что в июле 2020 года пенсионерка продала свое жилье племяннице.

Суд первой инстанции признал фигуранта виновным в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Мужчина был приговорен к лишению свободы на 3 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Защитники осужденного обжаловали приговор, настаивая на смягчении наказания. Однако Севастопольским городским судом апелляционные жалобы адвокатов отклонены.

Приговор вступил в законную силу.

Судебное рассмотрение уголовного дела в отношении других участников группы продолжается.

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Ольга Сурикова