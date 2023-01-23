Песков: Указ Путина об объявлении частичной мобилизации продолжает действовать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что призыв по мобилизации завершен, однако сам указ продолжает действовать, потому что «предусматривает и другие функции, необходимые для Минобороны».

Эти функции касаются, в частности, и закрытого пункта указа, связанного с количеством мобилизованных, однако уточнить детали этих мероприятий Песков отказался.

Пресс-секретарь уверяет, что призыв осуществлялся до достижения установленной численности. Когда Минобороны объявило о достижении этой численности, призыв завершили, говорит Песков.

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Ольга Сурикова