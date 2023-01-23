Девять человек заразились бруцелезом в Крыму и Севастополе 

Девять жителей Республики Крым и Севастополя заразились бруцелезом из-за вспышки этого заболевания среди коров фермерских хозяйств Белогорского района. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Светлана Листопад.

«Всего по всему очагу, не только в этом фермерском хозяйстве, а и с учетом того, что сырье поставлялось на предприятие, мы обследовали всех лиц, которые могли иметь риск заражения. Всего у нас по Крыму и Севастополю выявлено 9 человек», – уточнила она.

Данная вспышка первая за два десятилетия. По словам председателя Госкомитета ветеринарии РК Валерия Иванова, все животные были завезены в Крым и на данный момент уже умерщвлены.

«Это завезенные животные. В Крыму 20 лет не было бруцеллеза, и они не могли заразиться ниоткуда здесь. Коров привезли в Крым. Заразилось несколько людей, этим занимается Роспотребнадзор. Погибших среди людей нет. Два очага в Белогорском районе – соседние фермерские хозяйства, они локализованы. Все заболевшие животные умерщвлены», – рассказал Иванов.

Ольга Сурикова