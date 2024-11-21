Полиция проводит проверку по факту неприличных «почесываний» пенсионера в севастопольской маршрутке

Сотрудниками полиции в сети выявлено видео, на котором девушка делает замечание пожилому мужчине в маршрутке. Автора видео возмутили неподобающие движения этого пассажира и она засняла на видео его поведение.

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Данная публикация получила активное распространение и обсуждение в городских сообществах в социальных сетях.

Сотрудники угрозыска установили личность мужчины. Им оказался 71-летний местный житель. Он рассказал, что в пьяном состоянии ехал в маршрутке, а свои движения, которые возмутили соседку по общественному транспорту, объяснил обычным почёсыванием.

Как отметили в пресс-службе полиции города, в настоящее время по данному факту проводится проверка, материалы которой будут переданы в следственный орган для принятия процессуального решения.

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Ольга Сурикова