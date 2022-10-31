В Крыму перевозчик металлолома пытался откупиться от сотрудника ГИБДД

В Симферопольском районе водитель «Газели» пытался дать взятку сотруднику ГИБДД. При проверке документов и перевозимого груза оказалось, что мужчины они отсутствовали на перевозимый лом черного металла.
Инцидент произошел в с. Мирное Симферопольского района.
«Находясь в служебном автомобиле, гражданин за непривлечение его к ответственности оставил в салоне служебной машины денежные средства в виде взятки в сумме 2 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД Республики Крым.
Подчеркивается, что сотрудник полиции отказался от незаконного вознаграждения, а водитель был предупрежден о противоправности таких действий.
Денежные средства изъяты. Материалы по данному делу переданы в следственные органы.
Ольга Сурикова