В Крыму перевозчик металлолома пытался откупиться от сотрудника ГИБДД

В Симферопольском районе водитель «Газели» пытался дать взятку сотруднику ГИБДД. При проверке документов и перевозимого груза оказалось, что мужчины они отсутствовали на перевозимый лом черного металла.

Инцидент произошел в с. Мирное Симферопольского района.

«Находясь в служебном автомобиле, гражданин за непривлечение его к ответственности оставил в салоне служебной машины денежные средства в виде взятки в сумме 2 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД Республики Крым.