Первомай в Севастополе и Крыму отметился атакой украинских дронов

В районе Евпатории силами ПВО был сбит БПЛА, также через некоторое время Черноморским фотом во взаимодействии с ПВО была отражена атака на Севастополь. Данную информацию сообщили глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор города-героя Михаил Развожаев.

Аксенов подчеркнул, что «наши военнослужащие решают задачи четко и эффективно».

В свою очередь, Развожаев написал у себя в Telegram: «Один беспилотник уже сбит. Все службы города находятся в готовности».

Полуостров сегодня подвергся налету дронов дневное время, хотя ранее Украина выбирала для атаки ночное время или раннего утра.

Ольга Сурикова