В Крыму водитель уходил от полицейской погони и погиб от пули

В Крыму сотрудники Госавтоинспекции применили оружие для остановки автомобиля скрывавшегося правонарушителя. Инцидент произошел практически ночью 30 апреля в с. Подгорное Феодосии.
Водитель автомобиля Nissan Primera не выполнил требования сотрудника ГИБДД об остановке, прибавил скорость и попытался скрыться.
Преследуя нарушителя, полицейские по громкой связи потребовали остановиться, однако водитель не реагировал. Сотрудник Госавтоинспекции применил служебное огнестрельное оружие АКС-74У, произведя выстрел в воздух и несколько — по колесам автомобиля. Правонарушитель выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с оградительными опорами, после чего машина перевернулась, сообщает пресс-служба крымского УМВД.
Прибывшие медики констатировали смерть водителя, пассажир был доставлен в больницу с травмами.
В Следкоме уточнили, что, предварительно установлено, что одна из пуль отрекошетила от кузова автомобиля в голову погибшего.
Ольга Сурикова