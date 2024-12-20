Первая гимназия отмечает 110 лет со дня основания

Сегодня одна из старейших школ города – севастопольская гимназия №1, гордо носящая имя Александра Пушкина, отмечает 110 лет со дня своего основания.

Поздравить без преувеличения лучшую школу города пришли представители городских властей и духовенства, среди почетных гостей мероприятия – педагоги, выпускники, ученики и родители.

Для собравшихся ребята подготовили уникальную постановку – в театрализованной форме рассказали об истории школы. Построенная на рубеже 1913-1914 годов она успела побывать и Высшим начальным училищем, и Трудовой политехнической средней школой, а в 1990 году первой в УССР получила статус гимназии.

С 1998 года школа гордо носит имя Александра Пушкина. В декабре 2022 года на территории школы по инициативе директора Виктора Оганесяна был установлен памятник великому поэту. Его установка стала возможна благодаря поддержке вице-спикера заксобрания Ильи Журавлева, члена общественной палаты Андрея Куринова, протоиерея Алексея Петренко.

Вице-спикер Журавлев поздравил учащихся и педагогический коллектив школы с юбилеем от лица севастопольского парламента: «Я не понаслышке знаю, что здесь учатся действительно невероятно талантливые и одаренные дети, ставящие перед собой амбициозные цели и достигающие их. Ежегодно школа оказывается лучшей в разнообразных рейтингах и по итогам сдачи ЕГЭ, и по итогам вступительной кампании, и по количеству победителей разнообразных олимпиад и конкурсов. Такие высокие позиции школе помогает удержать замечательный педагогический коллектив. Здесь работают люди увлеченные, творческие, всей душой преданные своему делу».

Политик отметил и выдающиеся заслуги несменного на протяжении последних 35 лет директора школы Виктора Оганесяна: «Легендарный педагог, настоящий патриот России и Севастополя, человек, внесший колоссальный вклад в защиту русского языка и культуры в нашем городе в непростое для всех нас время до 14-го года».

Добавим, что на протяжении всей своей истории школа была первой во всех смыслах этого слова. Здесь вводились самых передовые педагогические идеи: рабочие площадки для практических занятий по биологии и географии, кабинетная система, обучение с шести лет, классы с углубленным изучением отдельных дисциплин и профильные классы.

Сегодня гимназия занимает лидирующее место среди школ города по результативности участия в олимпиадах всех уровней. Её гимназисты занимали призовые места на международных олимпиадах по физике и математике.

Отличительная черта школы — развитие творческих способностей каждого ученика. Здесь практически каждый пишет стихотворения, прозу, рисует, играет, поет. Все это возможно благодаря поддержке и самоотверженности уникального педагогического коллектива, состоящего из людей, преданных всей душой своей профессии, для которых обучение школьников – не просто работа, а настоящая миссия.

Дарья Тимофеева

Фото: Анна Корнилова

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