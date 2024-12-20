В районе Казачьей бухты уже в следующем гожу начнут строить двухуровневую развязку

Постоянные пробки на выезд и въезд в Казачку стали привычной историей для севастопольцев. Проблема будет решена в ближайшие годы. Для улучшения дорожной ситуации на этом участке построят современную двухуровневую развязку — дороги Севастополь — порт Камышовая бухта — бухта Казачья (проект компании ВАД).

Работы начнутся уже в следующем году на средства из госбюджета.

Ключевым моментом станет создание перемычки, которая соединит Казачинское и Фиолентовское шоссе, а также расширение дороги.

«Развязка у нас — на самом последнем этапе, потому что это масштабное сооружение, которое требует полного перекрытия данной развязки и подразумевает определённый выкуп земельных участков. Мы не просто бездумно собираемся делать. Мы в первую очередь должны обеспечить проезд, рассмотреть схему движения общественного транспорта и после этого запустить проект», — отметил замгубернатора Павел Иено.

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Анна Левина