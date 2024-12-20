ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску, есть погибшие

Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил об обстреле города Рыльск в Курской области. Десять пострадавших, включая 13-летнего ребенка, доставлены в больницу после ракетного удара.

Украинские боевики, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли ракетный удар по городу Рыльску Курской области

В качестве целей были выбраны гражданские объекты. По предварительным данным, есть погибшие. Сообщается о шести погибших, среди которых есть ребенок.

Повреждения получили дом культуры, здание начальной школы №1, офисы СДЭК и Ozon и другие объекты, а также 15 автомобилей и несколько частных домов.