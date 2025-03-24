Пансионатом в Севастополе через мать владел полковник СБУ

Полковник СБУ зарабатывал на имуществе в Севастополе

Недавно правительство Севастополя приняло постановление об изъятии в госсобственность движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности юр и физлиц, в том числе иностранных. Одним из таких объектов стало здание бывшего пансионата «Севастополь» (пр. Героев Сталинграда, 43). Им по документам владела Рубежная Ольга Витальевна — мать полковника СБУ Евгения Рубежного, пишет ForPost.

Евгений Рубежный служил в Государственной службе охраны до 2014 года. После Русской весны перебрался в Киев, где стал занимать руководящие должности в СБУ.

В 2021 году его мать получает российское гражданство и начинает приобретать и оформлять на себя имущество. Она выкупила у севастопольского предпринимателя Агалакова здание пансионата за 86 миллионов рублей. Чтобы сохранить пансионат «Севастополь» в украинском правовом поле, 28 мая 2021 года Ольга Рубежная выступила учредителем при регистрации ООО «Сакурада» с юридическим адресом Украина, 02095, город Киев, ул.Трускавецкая, дом 4б, квартира 2302.

При этом в налоговых органах Севастополя было зарегистрировано ООО «Бриз», 299059, город Севастополь, пр-кт Героев Сталинграда, д. 43, помещ. 4-6, учредителем которого она числится.

По этому же адресу, только в помещении 5, зарегистрировано и ООО «Фартунас», где Рубежная Ольга Витальевна аналогично выступила учредителем. Директорами этих СБУ-ООО указаны, соответственно, некие Александр Гапонов и Сергей Джавлах.

Отмечается, что вырученные деньги Ольга Рубежная передавала своему сыну. Его партнером по бизнесу оказался бывший сотрудник СБУ Николай Лосев. Работая во враждебной к России структуре, они активно развивали бизнес в Севастополе. В их планах было превратить пансионат в «рекреационный комплекс премиального уровня».

Также указывается, что в Крыму у Евгения Рубежного, по данным реестров собственности и кадастра, имеется также участок в 6 соток в Симеизе (кадастровый номер 90:25:070601:563) и квартира в Ялте на Южнобережном шоссе (кадастровый номер 90:25:050801:422).

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Ольга Сурикова