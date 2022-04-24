Севастополь отметил православную Пасху (фоторепортаж)

Тысячи севастопольцев приняли участие в праздничных пасхальных богослужениях в храмах города.

Горожан с великим христианским праздником поздравили руководители города.

«Своим примером жертвенности Христос показал: каждому суждено нести свой крест и нет ничего важнее, чем добро и любовь к ближнему. Светлое Христово Воскресенье — это время победы жизни над смертью. Время чистых помыслов, милосердия и добрых дел, — обратился к горожанам губернатор Севастополя Михаил Развожаев. — Празднуя сегодня Пасху — мы не уподобляемся «Иванам, не помнящим родства», а сохраняем традиции и веру наших предков».

Вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев напомним, что Пасха – это великий праздник христианского добра и милосердия:

«Христианская вера стала важной частью жизни нашего народа. Этот день обращает нас к духовным ценностям православия, многовековым традициям нашего народа, которые и сегодня являются основой его единства. Я желаю вам, чтобы в дом каждого вошло благополучие и добро. Широкой светлой полосы в жизни, масштабных успехов, уверенных побед, крепких сил, выдержки, достойной любви сердца и добрых надежд. Пусть не будет трудностей в жизни, а впереди всегда горит огнь удачи и благополучия».

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина