Погода в Севастополе 2 июля

Погода
02-07-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с,

днем северо-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 15…17°,

днем 24…26°.

Температура воды в море 21°.

Фото: Елена Голос

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