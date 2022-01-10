В Севастополе снова ожидается снег

С дождем

В Севастополе после завершения новогодних выходных ожидается ухудшение погоды.

Сегодня, 10 января, в регионе переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью юго-восточный, утром, днем северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +10…+12°.

Завтра, 11 января, осадков также не ожидается, но начнет холодать.

Ветер будет северо-восточный 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью и днем +4…+6°.

В среду, 12 января, облачно. Ночью небольшие осадки (снег с дождем, снежная крупа), днем небольшой снег.

Ветер ночью северо-восточный, днем северный 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью и днем -1…-3°.

В четверг, 13 января, погода будет солнечной, но температура ночью опустится до -6°, днем будет до -2°.

В пятницу уже потеплеет до +6° днем, но будет идти дождь.

А вот на выходные, 15 и 16 января, ожидается дождь со снегом и температура не поднимется выше +5°.

Фото: Николай Афоничев