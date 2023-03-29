В Крыму легковушка влетела под поезд, погибли четыре человека

Вечером 28 марта пассажирский поезд Севастополь-Санкт-Петербург, в районе села Вольное Джанкойского района, столкнулся с автомобилем на железнодорожном переезде.

Состав протаранил «Шкоду» на нерегулируемом переезде и протащил около 100 метров.

«Водитель легковушки, имея в прямой видимости движущийся состав, попытался проскочить переезд на красный запрещающий сигнал светофора. Находившиеся в машине двое взрослых и двое детей погибли на месте происшествия», — уточнили в пресс-службе Следкома.

На переезде есть звуковой и световой сигнал. 58-летний водитель-таксист Байсер Зейтуллаев их проигнорировал и двинулся прямо под приближавшийся локомотив.

Четверо пассажиров легковушки, в том числе двое детей, погибли.

Пассажирами были Лемара М. и две ее дочери Левиза (13 лет) и Сельвира (18 лет). Семья ехала в такси из пгт Вольного в Джанкой. В авто находилось четыре человека, никто не выжил.

ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело.

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Ольга Сурикова