Назначена дата выборов в Заксобрание Севастополя

Сегодня на пленарном заседании принято решение о назначение выборов в Законодательное собрание Севастополя.

«Днем голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя является второе воскресенье сентября, в котором истекают полномочия депутатов Заксобрания предыдущего созыва», — сообщил глава Заксобрания Владимир Немцев.

Таким образом, выборы депутатов в Заксобрание Севастополя пройдут 8 сентября 2024 года.

Напомним, депутаты Законодательного собрания Севастополя второго созыва избрали депутата Екатерину Алтабаеву в члены Совета Федерации.

Отметим, пять лет назад явка избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания Севастополя, которые состоялись 8 сентября, составила 29%.

Ольга Сурикова

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