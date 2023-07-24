Ночью в Крыму снова отбивали атаки украинских дронов

В небе над Крымом в ночь на 24 июля сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. Об этом рассказал глава РК Сергей Аксенов.

«Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе.

Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе», — написал он в своих соцсетях.

Позже появились сообщения, что вДжанкойском районе перекрыто движение по железной дороге и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь.



Также в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе проводится эвакуация населения близлежащих сел в пункты временного размещения.

По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил Глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, в результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов.