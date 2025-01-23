Пассажир убил таксиста в Судаке

Уголовное дело возбуждено в отношении 39-летнего жителя Судака.

Накануне в районе ул. Южнобережной прохожие в зарослях деревьев обнаружили тело мужчины с многочисленными ранениями, рядом находился его автомобиль. Погибшим оказался местный житель, занимающийся частным извозом.

По горячим следам был задержан местный житель, подрабатывающий на стройках.

Как сообщает пресс-служба Следкома, вечером 21 января между давними знакомыми произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый, будучи пьяным, нанес ножевые ранения потерпевшему.

Подозреваемого задержали на съемной квартире. Вину в преступления он признал, показав на местности – как совершил преступление, куда выбросил нож.

В настоящее время следователь готовится выйти в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ольга Сурикова

Фото: Следком по Крыму и Севастополю

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