Романтический вечер с другом стоил женщине 110 тысяч рублей

55-летняя жительница Севастополя пригласила в гости своего закадычного друга, чтобы провести вечер вместе за распитием алкоголя. Утром, когда мужчина уехал, она заметила пропажу из ванной комнаты золотой цепочки с подвеской стоимостью около 110 тысяч рублей.

47 -летний мужчина уверял, что драгоценность он не брал.

После задержания севастополец признался, что золото украл, но из-за состояния сильного алкогольного опьянения он не смог вспомнить зачем это сделал и куда дел цепочку.

Возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.