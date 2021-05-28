Партия “Новые люди” создала экспертный клуб «Крым без окраин»

26 мая 2021 года в Симферополе прошло первое заседание экспертного клуба «Крым без окраин».

Клуб призван сформировать у жителей Крыма и города Севастополь запрос на безопасную и комфортную городскую среду. Заседания клуба будут проводиться регулярно в Крыму и Севастополе.

В дискуссии приняли участие урбанисты, экологи, волонтеры, активная молодежь, бизнесмены и IT-специалисты. Главная цель собравшихся – выяснить как сделать города Крыма красивыми и удобными для жизни.

Блогер из Севастополя, эксперт клуба “Крым без окраин” Екатерина Питина приняла активное участие в работе экспертного клуба. Она регулярно пишет о проблемах Севастополя и предлагает конкретные способы их решения. «Наш город за последнее время изменился к лучшему. Обновляется транспорт и дороги, появляются новые парки, установлены контейнеры для раздельного сбора мусора. Однако многое еще предстоит сделать. Я мама и часто гуляю с коляской. К сожалению, проехать можно далеко не везде, пандусы есть только в самом центре города», – рассказала Екатерина Питина.

Еще в нашем городе не хватает ночных аптек. Проблема эта не столько урбанистическая, сколько социальная. «Сейчас в Севастополе всего 10 круглосуточных аптек. Необходимо открыть еще минимум 25. Если у человека нет автомобиля, ему придется потратить деньги на такси, чтобы съездить за лекарствами – за одну поездку нужно заплатить 500 рублей минимум. К сожалению, большинство горожан не смогут себе позволить подобную роскошь», – поделилась проблемами города Екатерина Питина.

Молодые предприниматели помогут развивать Севастополь

Анна Трофименко, лидер регионального отделения партии “Новые Люди”, рассказала об образовательной программе основателя партии Алексея Нечаева. Суть этой программы – обучить школьников и студентов практическим навыкам предпринимательства. Уже девять лет программа успешно работает в 12 регионах России. Сейчас активисты партии работают над ее внедрением в Крыму.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев полагает, что энергия молодежи должна стать базой нового экономического курса России. «Предпринимательство станет одним из ключевых навыков современного человека, как базовая грамотность и умение считать. Учить бизнесу должны не школьные учителя, прошедшие какие-то курсы. Передавать опыт должны практики, те, кто реально открыл свое дело. Школьники отлично воспринимают опыт молодых предпринимателей – студентов и выпускников», – заявил лидер Новых людей.

Сегодня бизнес во многом формирует городскую среду и непосредственно влияет на внешний вид крымских городов. Супермаркеты и сувенирные магазины, рестораны с летней террасой, прокат самокатов, экскурсионные палатки – все это должно быть красивым и удобным для людей. По словам Анны Трофименко, современная урбанистика не работает без бизнеса. Поэтому для успешного развития малого и среднего бизнеса на всей территории Крымского полуострова нужно обучать будущих предпринимателей еще со школы.

Присоединяйтесь к экспертному клубу!

Дарья Тимофеева

фото: пресс-служба партии «Новые люди»