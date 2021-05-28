Гендиректор «Золотой Балки»: Мы не перепродали ни единого гектара с целью обогащения

Генеральный директор агрофирмы «Золотая Балка» Елена Костенко сообщает, что все земли, арендованные винодельней для сельскохозяйственных целей, используются исключительно под виноградники.

Срок аренды всех виноградников «Золотой Балки» — 48 лет. В соответствии с ч. 4 и ч. 7 ст. 10 Федерального Закона-101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», если компания арендует землю более 3-х лет, она имеет право выкупить ее по цене до 15 % от кадастровой стоимости. Большинство долгосрочных арендаторов сельскохозяйственных земель постепенно выкупают земли на основании этого закона.

На наш взгляд, для правительства крайне важно, чтобы земля использовалась эффективно и по своему прямому назначению: сажались новые виноградники, выпускалась продукция, создавались рабочие места и обеспечивались поступления в бюджет.

Участок площадью 92 га в районе села Хмельницкое агрофирма арендует у Правительства Севастополя с 2016 года. В том же году «Золотая Балка» передала этот участок в субаренду компании «Легадо», которая искали подходящие земли для развития своих виноградников. На тот момент площадь действующих виноградников в этом месте составляла 20 га, сегодня же здесь высажено более 60 га новых современных виноградников, на остальной территории проведены все агротехнические мероприятия, и также готовятся посадки в ближайшее время.

В 2019 году, после 3-х лет эффективной эксплуатации этой земли, ООО «Легадо» обратилось к «Золотой Балке» с просьбой приобрести ее в собственность. Агрофирма сначала выкупила участок за сумму 15% от кадастровой стоимости, и в том же году продала компании «Легадо» за ту же сумму плюс 20% НДС, так как сделка подлежала налогообложению. То есть, фактически — за ту же цену, по которой он был приобретен у Правительства Севастополя.

Что касается участка площадью 7 га в районе Благодатной улицы в Балаклаве, агрофирма выкупила эту землю по той же процедуре, на основании ч. 4 и ч. 7 ст. 10 ФЗ-101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». В настоящий момент эта земля используется также в сельскохозяйственных целях. И пока она именно так и будет эксплуатироваться — на ней будет выращиваться только виноград. Однако, в случае перевода указанного участка в другой вид разрешенного использования (ВРИ), изменится в большую сторону ее кадастровая стоимость. Именно в этот момент и будет определена сумма компенсации за изменение ВРИ. Такие процедуры существуют во многих регионах России. Изменение разрешенного вида использования происходит за определенную плату, которая пополняет бюджет. Компенсация может измеряться в деньгах или в квадратных метрах будущего объекта.

Мы провели общественные слушания, и в случае изменения вида разрешенного использования Правительством Севастополя нам будет назначена компенсация, которую мы должны будем заплатить.

В настоящий момент Законодательное собрание города Севастополя обратилось к Губернатору с просьбой проверить законность перепродажи «Золотой Балкой» участка в районе с. Хмельницкого.

Мы абсолютно открыты и готовы к любым проверкам. Но мы еще ответственно заявляем, что все развитие агрофирмы, и прежде всего — в земельно-правовых отношениях, мы ведем исключительно в соответствии законом. Мы не перепродали ни единого гектара с целью обогащения и не используем ни одного участка земель сельхоз назначения в иных целях.

По материалам пресс-службы агрофирмы «Золотая Балка»

Фото: пресс-служба агрофирмы «Золотая Балка»