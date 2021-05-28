Медицина Севастополя потеряла 800 млн рублей из-за переехавших

И не оформивших полис

В Севастополе в 2021 году, по официальным данным, около 60 тысяч переехавших россиян не переоформили полис медицинского страхования и здравоохранение города недополучило почти 800 млн рублей. Об этом говорилось на последнем заседании комитета по здравоохранению и соцполитике ЗакСобрания, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

Медицинский полис должен быть прикреплён к субъекту для того, чтобы согласно этому полису в здравоохранение города поступали средства. Переехавшим дается на переоформление на два месяца. Однако далеко не каждый спешит переоформлять документы.

«Основным показателем для размера субвенций, которые направляются федеральным фондом в субъекты и, соответственно, к нам, на территорию города Севастополя, является размер подушевого норматива финансирования на одно застрахованное лицо. И количество застрахованных лиц», – рассказала и.о. директора Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Ольга Томилина.

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Сейчас разница между постоянной численностью и застрахованным населением насчитывает 59 тысяч. Хотя в том году она была всего 10-12 тысяч. На 2021 год эта субвенция составила около 5 млрд 700 млн рублей. И 796 млн рублей регион недополучил.

На комитете рассматривали возможность упрощения процедуры перерегистрации в страховых медицинских компаниях региона. До пандемии мобильные пункты переоформления полисов функционировали в медучреждениях. В поликлиниках их работу вскоре возобновят. Скоро откроется офис в горбольнице №1.

Ольга Сурикова

Фото: imgirl.ru