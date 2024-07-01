Партия «Новые люди» представила кандидатов в депутаты Госсовета Крыма

В сентябре в Крыму пройдут выборы в Госсовет республики. Накануне своих кандидатов представило местное отделение партии «Новые люди». На выборах в Госсовет, а также в муниципалитеты её представят более 150 человек.

«Это люди разных профессий. Для большинства из них это первый опыт участия в избирательной кампании. Вместе с тем они много лет развивали социальные, благотворительные, предпринимательские и другие проекты в Крыму, помогали людям. Статус и полномочия депутата позволит им масштабировать эту работу, сделать её более системной. Вместе мы сделаем Крым комфортнее, безопаснее и современнее», — подчеркнул руководитель регионального отделения «Новых людей» в Крыму Даниил Шупеня.

К формальной процедуре выдвижения «Новые люди» подошли нестандартно. Она включала в себя не только голосование за список кандидатов, но и небольшой концерт для сторонников. Для них выступили диджеи и кавер-исполнители. Само выдвижение прошло на крыше отеля на берегу моря под открытым небом.

«Мы считаем, что депутат должен быть по-настоящему близок к людям. Не прятаться в кабинетах, а открыто обсуждать самые острые проблемы, вместе искать пути их решения. Впереди у нас три месяца насыщенной работы и постоянного общения с жителями Крыма. Мы вместе подготовим программу развития республики», — говорит Даниил Шупеня.

Напомним, выборы в Госсовет Крыма пройдут в единый день голосования — 8 сентября. Именно депутаты Госсовета затем выберут главу Крыма.