4-летняя девочка погибла в результате удара украинского FVP-дрона по легковушке в Белгородской области

В мире
01-07-2024
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В Белгородской области 30 июня в результате удара украинского FVP-дрона по машине погиб ребенок.

Трагедия произошла в районе села Новое Волоконовского района. В машине находилась семья из пяти человек: дедушка с бабушкой, супруги и их ребенок. Случилось самое страшное — от полученных ран 4-летняя девочка скончалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Все, кто находился в автомобиле, получили различные множественные осколочные ранения. В тяжелом состоянии находится дедушка погибшей девочки — у мужчины проникающее ранение брюшной полости.

Напомним, 23 июня Украина ударила по Севастополю 5 ракетам «ATACMS». Одна из них попала по пляжу в Учкуевке, когда там было большое количество отдыхающих. Погибли четыре человека, двое из которых дети, более 150 получили ранения.

Ольга Сурикова
Фото: соцсети Белгорода

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