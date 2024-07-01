В ВМС Украины обратились к российским туристам, которые едут в Крым

В Украине считают, что пляжи Крыма, в частности Севастополя, опустели после удара ракетой 23 июня по Учкуевке, но мы то знаем, что это не так. На выходных все парковки возле моря были заставлены машинами, количество отдыхающих только растет.

«Вчера было достаточно пусто на пляжах, несмотря на выходной. Но так же после каждого очередного перекрытия моста можно наблюдать очередь из легковушек на въезд. Поэтому можно сказать, что, во-первых, не до всех дошло», – спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук.

В ВМСУ уверены, что в Крым едут одни бюджетники, по принуждению, т.е. курорты полуострова наполняются административно-командным способом».

И далее в заявлении следуют угрозы.

«Мы предупреждаем, что в Крыму много военных объектов. Никто в покое их не оставит», — говорится в речи Плетенчука.

Ольга Сурикова

Фото Анна Корнилова

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