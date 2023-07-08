Вебкамщицу из Крыма задержали за оскорбления российских солдат во время интим-стрима

Извинениями не отделалась

Во время одного из своих стримов девушка, как принято сейчас говорить, с низкой социальной ответственностью, оскорбляла и желала смерти российским военнослужащим-участникам СВО, а также их детям.

В Telegram-канале «Крымский Смерш» указывается, что 32-летняя Светлана Соломатина из Красноперекопска работает вебкам-моделью. На видео, где она нелицеприятно высказывается в адрес российских военных, она тоже в неглиже, хотя при этом упоминает, что является матерью.

На видео с извинениями, после общения с товарищем майором, она уже заявила, что поддерживает «наших российских солдат и специальную военную операцию», а также выступает «за освобождение Донбасса против украинских нацистов». И добавила, что стрим, сделавший ее особо популярной записывала в пьяном состоянии.

Отмечается, что она арестована на 15 суток и заплатит штраф за дискредитацию российской армии.

Ольга Сурикова