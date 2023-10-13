Опровержение повреждения корабля-носителя «Калибров» «Буян-М»

В Telegram-канале «Война с фейками» появилось опровержение информации, которую тиражируют украинские СМИ о том , что корабль-носитель «Калибров» «Буян-М» взорвался на рейде близ Севастополя. Украинские источники в подтверждение своей версии даже прилагали фото и видео.

«С малым ракетным кораблем проекта «Буян-М», носителем ракет «Оникс» и «Калибр», представленном на кадрах, все в порядке, он участвует в учениях, которые были анонсированы главой Севастополя Михаилом Развожаевым», — пишет «Война с фейками».

И далее поясняется, что дым вокруг судна, запечатленный на кадрах, является результатом постановки дымовой завесы. Именно ее и отрабатывают среди прочего в ходе тренировочных мероприятий. Постановка дымовой завесы осуществляется специализированными установками, формирующими облако на месте срабатывания. На видео заметно, что корабль движется, причем без крена, что само по себе противоречит факту подрыва, а облако дыма остается на месте.

Также упоминается, что буквально накануне украинские СМИ распространяли фейк о другом судне — «Павел Державин», с которым также все в порядке.

Ольга Сурикова