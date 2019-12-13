В Севастополе увеличили размер выплат приемным семьям

В Севастополе постановлением правительства увеличено ежемесячное вознаграждение приемным родителям.

В следующем году размер выплаты составит: на одного ребенка 12 тыс.130 рублей, на двух детей 12 тыс. 991 рублей, на трех детей 14 тыс. 172 рублей, на четырех детей 15 тыс. 353 рублей, на пятерых 16 тыс. 533 рублей, на шестерых 18 тыс. 980 рублей и на семерых детей 21 456 рублей.

Размер вознаграждения приемным родителям за второго и более детей индексируется на 5,8%. За каждого следующего ребенка свыше семерых размер вознаграждения увеличивается на 10 % от размера денежных средств, установленных за воспитание одного ребенка. Кроме того, на каждого ребенка выплачивается по 17 тысяч рублей на его содержание.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя

Фото: comfortuna.ru