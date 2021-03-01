«Липовый» мебельщик нанес севастопольцам ущерба на 2,8 млн рублей

Ранее Ленинский райсуд признал мужчину, 1980 года рождения, виновным в совершении десяти преступлений за мошенничество в крупном размере.
Данный мужчина, работая как ИП, под предлогом оформления заказа кухонной мебели и техники получал от потерпевших деньги в качестве предоплаты, даже не планировал делать какую-либо мебель.
Таким образом он получил от людей более 2,8 млн рублей.
Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Не согласившись с мягким наказанием, прокуратура добивалась его ужесточения.
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Уголовная коллегия Севастопольского городского суда удовлетворила представление прокурора и изменила приговор суда первой инстанции, назначив виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Осужденный взят под стражу в зале суда.
Ольга Сурикова