«Липовый» мебельщик нанес севастопольцам ущерба на 2,8 млн рублей

Ранее Ленинский райсуд признал мужчину, 1980 года рождения, виновным в совершении десяти преступлений за мошенничество в крупном размере.

Данный мужчина, работая как ИП, под предлогом оформления заказа кухонной мебели и техники получал от потерпевших деньги в качестве предоплаты, даже не планировал делать какую-либо мебель.

Таким образом он получил от людей более 2,8 млн рублей.

Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Не согласившись с мягким наказанием, прокуратура добивалась его ужесточения.

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Уголовная коллегия Севастопольского городского суда удовлетворила представление прокурора и изменила приговор суда первой инстанции, назначив виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

Ольга Сурикова