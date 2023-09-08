Озвучены сроки завершения строительства фиджитал центра в Севастополе

В Севастополе появится уникальный для региона объект спортивной инфраструктуры – фиджитал-центр, включающий спортплощадки и киберспортивный клуб. Об этом еще в начале лета говорил губернатор города Михаил Развожаев.

Центр-гибрид обещают построить уже к концу года. Подрядчик зашел на объект по адресу Колобова,21, в первой половине июля. За два месяца рабочие почти завершили монтаж подпорных стен под поля для мини-футбола, стритбола и воркаута, говорится в сюжете «НТС».

Такой спортивный кластер в принципе новинка не только для крымского полуострова, но в принципе недавняя тенденция для всей России.

«Очень много в Севастополе было обсуждений общественности по поводу слова фиджитал. Но по факту, на сегодняшний день есть аккредитованная федерация, и этим словом объединяются два спорта: это компьютерный и спорт классический. Сейчас в стране построен только один фиджитал центр. Построен он на Кузбассе, в Кемерово. Больше таких центров пока нет. И мы будем первые на полуострове, которые получим этот центр», — рассказал начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.

Стоимость контракта – 82 миллиона рублей.

Подрядчик проекта отметил, что они сейчас находятся на этапе монтажа здания фиджитал-центра. Скорее всего, к концу сентября будет уже готова вся зона для игры в футбол, баскетбол. Пока есть обещание сдать готовый объект до конца этого года.

Резниченко заверил, что команды будут пускать играть бесплатно, но по определенному графику. Он уверен, здесь всегда будет много спортсменов.

Весной этого года в Севастополе прошли соревнования, где участники состязались сначала в компьютерной дисциплине Counter-Strike, а после в лазертаг. А федерация фиджитал-спорта планирует собрать сборную, которая и будет иметь возможность тренироваться в современном центре.

Ольга Сурикова

Фото: скриншот сюжета НТС