В Севастополе начнут ремонтировать подземный переход на Матроса Кошки

В Севастополе с началом осени решили начать ремонт ремонт подземного перехода на остановке «Памятник Матросу Кошке». Об этом рассказал и.о. вице-губернатора Павел Иено в ходе прямого эфира в группе правительства Севастополя в соцсети.

Иено отметил, что проектная документация уже разработана.

«Определили стоимость, определили источник, из которого будет финансироваться данные ремонтные работы, но не начинали в связи с тем, что был летний период и не создавать жителям города и гостям определенный дискомфорт. На сегодняшний день контакт находится на регистрации стадии подписания, в сентябре месяце мы приступаем к работам», — сообщил профильный замгубернатора.

Подземный переход на Героев Севастополя был построен более 40 лет назад. После ремонта, Иено обещает, что объект будет удобным и современным.

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Ольга Сурикова